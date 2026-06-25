Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nachdem ein 20-jähriger Mann am Montag, 22. Juni, mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Wohnung in Aurich aufgefunden wurde, dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Fall weiterhin an.

Ermittelt wird aktuell wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Tatverdächtig sind ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger aus dem persönlichen Umfeld des Opfers. Wie bereits berichtet, waren die beiden Männer am Dienstag von der Polizei in Aurich vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurden sie am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Aurich vorgeführt. Sowohl gegen den 18-Jährigen als auch gegen den 21-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Beide Beschuldigten befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Der Gesundheitszustand des 20-jährigen Opfers hat sich inzwischen weiter stabilisiert. Der Mann befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den genauen Umständen werden fortgeführt.

Link zur Erstmeldung vom 23.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6300717

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