Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Vermisstes Mädchen wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Landkreis Wittmund (ots)
Vermisstes Mädchen wieder da
Das 14-jährige Mädchen, das seit Donnerstag in Esens vermisst wurde, konnte wohlbehalten in Varel angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 15.06.2026 wird hiermit zurückgenommen.
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