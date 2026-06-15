Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Vermisstes Mädchen wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Wittmund (ots)

Vermisstes Mädchen wieder da

Das 14-jährige Mädchen, das seit Donnerstag in Esens vermisst wurde, konnte wohlbehalten in Varel angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 15.06.2026 wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell