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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Vermisstes Mädchen wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Wittmund (ots)

Vermisstes Mädchen wieder da

Das 14-jährige Mädchen, das seit Donnerstag in Esens vermisst wurde, konnte wohlbehalten in Varel angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 15.06.2026 wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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