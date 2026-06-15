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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto beschädigt

In Wittmund haben Unbekannte am Sonntag ein Auto beschädigt. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr zerkratzten die Täter auf einem Parkplatz an der Auricher Straße einen schwarzen Hyundai i10. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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