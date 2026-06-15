Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Diesel gestohlen

Aurich - Unfallflucht

Norderney - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Diesel gestohlen

Am Wochenende haben Unbekannte in Upgant-Schott Kraftstoff gestohlen. Die Täter bohrten zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr, den Tank eines geparkten Lkw in der Hansestraße auf und entwendeten den darin enthaltenen Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag in Aurich. Vor einem Supermarkt an der Wallinghausener Straße touchierte gegen 11.50 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Mercedes CLA 220. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf Norderney verletzt worden. Ein 27-jähriger Renault-Fahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 40 fuhr er auf eine vorausfahrende 24-jährige Pedelec-Fahrerin auf. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

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