Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: 88-jährige Frau in Carolinensiel vermisst

Bild-Infos

Download

Landkreis Wittmund (ots)

88-jährige Frau in Carolinensiel vermisst

In Carolinensiel wird seit Montagabend die 88-jährige Wilma W. vermisst.

Die 88-Jährige wurde zuletzt gegen 22.30 Uhr in der Straße Am Seestern gesehen. Wilma W. ist dement und möglicherweise fußläufig zu einem Spaziergang aufgebrochen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich auch ein Versteck gesucht haben könnte.

Wilma W. hat mittellanges, graues Haar. Sie trägt vermutlich eine Jeans und eine blaue Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter 04462/9110 oder unter 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell