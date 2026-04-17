Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Dornum - 46-Jähriger vermisst
Dornum (ots)
Dornum - 46-Jähriger vermisst
Die Polizei sucht seit Donnerstagabend nach einem vermissten Urlauber in Dornum. Der 46 Jahre alte Raoul K. verließ gegen 14.30 Uhr seine Ferienwohnung in der Straße Graf-Münster-Weg in Dornum mit einem schwarzen Tourenfahrrad in unbekannte Richtung. Herr K. ist ortsunkundig und geistig stark eingeschränkt. Der 46-Jährige ist 1.87 Meter groß und kräftig gebaut. Er hat dunkelgraue Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Stoffhose und schwarzen Sportschuhen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei Norden unter 04931-9210 entgegen.
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