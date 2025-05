POL-AUR: Marienhafe - Vermisste Person

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Südbrookmerland - Motorradfahrer schwer verletzt In Uthwerdum hat es am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 4.25 Uhr fuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der Auricher Straße in Richtung Moordorf. Als er nach links in die Uthwerdumer Straße einbog, übersah er den entgegenkommenden 45 Jahre alten Motorradfahrer. Beide stießen zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde in ein ...

