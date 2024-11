POL-AUR: Norddeich - 78-jähriger Mann vermisst

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Einbruch Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in der Alleestraße in Norden in einen Schuppen eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen und entwendeten ...

mehr