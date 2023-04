POL-AUR: Wiesmoor - 79-Jähriger vermisst / Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Nach Unfall geflüchtet Am Montag ist in Esens ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 9.15 Uhr bis 14.15 Uhr fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen Seat und beschädigte dadurch die rechte Fahrzeugseite. Das silberne Auto war zum Tatzeitpunkt in der Straße Norderwall abgestellt. Sachdienliche ...

