Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Einbrecher gesucht: Öffentlichkeitsfahndung nach Tageswohnungseinbrüchen in Aurich

Altkreis Aurich (ots)

Einbrecher gesucht: Öffentlichkeitsfahndung nach Tageswohnungseinbrüchen in Aurich

Am Mittwoch, 30.06.2021, kam es in Aurich innerhalb einer Straße zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Die Taten ereigneten sich um 14:10 Uhr sowie zwischen 07:00 Uhr und 19:20 Uhr in der Raher Straße. Es wurden unter anderem Bargeld, Schmuck, Laptops und Bankdaten entwendet.

Einer der Geschädigten traf in zeitlicher und örtlicher Nähe zu den Taten eine unbekannte männliche Person an und machte ein Foto. Die Ermittlungen ergaben, dass die abgelichtete Person für mindestens einen Einbruch verantwortlich sein muss. Der Mann konnte jedoch bislang nicht identifiziert werden.

Mit dem Foto wendet sich die Polizei Aurich nun an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

