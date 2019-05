Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 25.05./26.05.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland- Einbruch in Pkw

In der Zeit von Freitag, 19:45 Uhr, bis Samstag, 09:50 Uhr, kam es im Victorburer Moor zu einem Einbruch in einen Pkw. Der bislang unbekannte Täter schlug hierbei eine Fensterscheibe ein und entwendete ein Navigationsgerät aus dem Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Ihlow - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Zu einem weiteren Einbruch in einen Pkw kam es am Samstag in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr. Der Täter schlug hierbei die Scheibe eines VW Golf ein, der in Bangstede im Donkensweg in der Nähe des dortigen Reitplatzes abgestellt war. Aus dem Pkw wurde ein offen abgelegtes Portemonnaie entwendet. Auch hier bittet die Polizei Aurich mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle unter 04941-606215 in Verbindung setzen sollen. Hierzu auch die Bitte der Polizei, keine Wertgegenstände, ob Navigationsgeräte, Handys oder Portemonnaies, offen in den Fahrzeugen liegen zu lassen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind bei Unfall verletzt

Am Samstag lief gegen 15:05 Uhr ein 7-jähriges Kind aus Aurich im Bereich Zum Haxtumerfeld von einem Grundstück so unvermittelt auf die Fahrbahn, dass ein 25-jähriger Autofahrer aus Aurich seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Kind Abschürfungen und eine Kopfplatzwunde davontrug und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Südbrookmerland - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag kam es gegen 05:50 Uhr zu einem Unfall mit Verletzten im Bereich Moorhusen. Eine 23-jährige Südbrookmerländerin wollte hierbei mit ihrem VW Golf von der Moorhuser Dorfstraße geradeaus in die Straße Langereck fahren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 26-jährigen Frau aus Ihlow und aus kam zu einem Zusammenstoß. Während die Unfallverursacherin mit dem Schrecken davonkam, verletzte sich ihre 24-jährige, aus Südbrookmerland stammende, Beifahrerin schwerer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die andere Beteiligte wurde ebenfalls verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den Pkw werden auf ca. 8000,- geschätzt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Hinte - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.40 Uhr ereignete sich auf dem Neuen Weg (Kreisstraße 241) Einmündung Landstraße (Landesstraße 3) ein Unfall mit erheblichem Sachschaden. Der 27-jährige Fahrer eines VW Transporters befuhr den Neuen Weg in Richtung Landesstraße. An der Einmündung geriet er mit dem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel. Dort beschädigte er zwei Verkehrszeichen und fuhr anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite in dort vorhandene Schutzplanken. Der Transporter wurde total beschädigt. Der aus Hinte stammende Mann verließ zunächst die Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,60 Promille.

Krummhörn - Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Am frühen Sonntagmorgen befuhr gegen 03.15 Uhr ein 17-jähriger Mann aus Emden in der Gemeinde Krummhörn mit einem PKW die Uttumer Straße, um anschließend in die Eilsumer Straße abzubiegen. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung und überhöhter Geschwindigkeit kam der Mann mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der junge Mann ohne Fahrerlaubnis und unter leichtem Alkoholeinfluss den PKW geführt hatte. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Schlägerei auf Party

Während einer ansonsten ruhigen Veranstaltung am Sumpelweg, kam es gegen 04.30 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann aus Dunum und einem 19-jährigen Heranwachsenden aus Dornum. Im Verlaufe dieses Streites schlug der junge Mann aus Dunum mit Fäusten auf seinen Kontrahenten ein, so dass dieser hierdurch leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten, als auch die umstehenden Zeugen, standen offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wittmund/Friedhof - Diebstahl

In der Zeit vom 01. bis zum 25.05.2019, kam es auf dem Friedhof an der Auricher Straße, zu einem Diebstahl von Grabschmuck. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete mehrere Pflanzen von einer Grabstelle. Zeugen bzw. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

