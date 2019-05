Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Opel-Fahrerin leicht verletzt; Großefehn - Unter Drogeneinfluss gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Opel-Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 16:55 Uhr auf der Esenser Straße (Pferdemarktkreuzung) in Aurich gekommen. Eine 66 Jahre alte Frau aus Aurich fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Esenser Straße in Richtung Große Mühlenwallstraße auf der Abbiegerspur. Vor der Ampel bremste sie verkehrsbedingt ab und kam zum Stehen. Hinter ihr befand sich ein 47-jähriger Wiesmoorer mit einem VW Crafter mit Anhänger. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. Die 66-jährige Auricherin wurde leicht verletzt.

Großefehn - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein Mazda-Fahrer aus Großefehn ist am Mittwoch im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Oldersumer Straße in Aurich kontrolliert worden. Der 25-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test verlief positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

