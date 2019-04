Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Gärtnerei; Norden - Dieselkraftstoff abgezapft; Norden - Kompressor ausgebaut

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Gärtnerei

Zwischen Freitag, 26.04.2019, und Sonntag, 28.04.2019, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Container einer Gärtnerei in Norden, Heerstraße, ein. Die Täter hatten ein Fenster des Bürocontainers aufgehebelt und waren dadurch eingestiegen, um diesen zu durchsuchen. Über erlangtes Diebesgut ist noch nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Dieselkraftstoff abgezapft

An einem LKW brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende den Tankdeckel auf und zapften ca. 250 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Tat ereignete sich in Norden in der Gewerbestraße zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Kompressor ausgebaut

Ein Kompressor wurde in der vergangenen Woche aus einem Bagger ausgebaut und entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 23.04.2019, und Freitag, 26.04.2019. Bei dem Tatort handelt es sich um eine Baustelle in Norden, Lehmweg. Der Kompressor war in dem Bagger fest eingebaut gewesen. Aufbruchspuren waren am Baufahrzeug nicht feststellbar. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

