POL-AUR: Aurich - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 28.04.2019, gegen 11.30 Uhr in Aurich auf der Brockzeteler Straße. Verkehrsteilnehmer hatten in Höhe einer Biogasanlage, 70 km/h-Zone außerhalb geschlossener Ortschaft, einen PKW gesehen, der sich offenbar überschlagen hatte. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass eine 76-jährige Frau mit ihrem PKW Skoda aus Richtung Aurich kam. Zu Beginn einer Linkskurve kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda fuhr gegen Verkehrsschilder und einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die alleinbeteiligte Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an Fahrzeug, Schildern und Baum liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

