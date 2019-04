POL-AUR: Südbrookmerland - Sachbeschädigung auf Baustelle; Wiesmoor - Traktorteile entwendet; Aurich - Kennzeichen gestohlen; Aurich - Pedelec gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Sachbeschädigung auf Baustelle

Unbekannte haben auf einer Baustelle in Südbrookmerland Arbeitsgeräte und bereits verbaute Arbeitsmaterialien beschädigt. Die Baustelle befindet sich an der Ekelser Straße in Wiegboldsbur, nahe der Einmündung 1.Bauackerweg. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6:30 Uhr. Die Höhe des Schadens ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder die Täter geben können, sich zu melden unter Telefon 04942 1337.

Wiesmoor - Traktorteile entwendet

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, Teile eines Traktors entwendet. Die Täter stahlen von einem Fendt eine Multi-Muffe DN 10-5x15L (Hydraulikschnellkupplung). Abgestellt war das Fahrzeug zur Tatzeit auf dem Verladeplatz einer Baumschule an der Poststraße in Wiesmoor. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - Kennzeichen gestohlen

Die Kennzeichen SL-RH 118 wurden zwischen Donnerstag, 18.04.2019, 16 Uhr, und Dienstag, 23.04.2019, 8 Uhr, gestohlen. Sie gehören zu einem Daimler-Chrysler, der an der Leerer Landstraße in Aurich auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt war. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein hochwertiges silbernes Pedelec der Marke Gazelle haben Unbekannte am Sonntag in Aurich gestohlen. Es war neben einem Restaurant an der Leerer Landstraße, nahe der Einmündung Lüchtenburger Weg, gesichert abgestellt gewesen. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr und 22 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

