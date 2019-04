Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Kind bei Unfall verletzt; Aurich - Auto beschädigt; Südbrookmerland - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Kind bei Unfall verletzt

Ein sechs Jahre altes Mädchen fuhr am Dienstagabend mit einem Fahrrad in Begleitung einer 70-Jährigen mit einem Pedelec die Straße Fehnhuser Gaste in Fehnhusen entlang. Gegen 18 Uhr wendete die Sechsjährige unvermittelt ihr Fahrrad auf der Straße. Die Frau konnte ihr Pedelec nicht mehr abbremsen und stürzte. Bei dem Unfall erlitt die Frau schwere, das Kind leichte Verletzungen. Beide kommen aus Südbrookmerland. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Aurich - Auto beschädigt

Ein schwarzer Seat Ibiza wurde am Dienstag auf dem Parkplatz einer Praxis an der Wallinghausener Straße in Aurich beschädigt. Der Wagen war dort in der Zeit zwischen 5:40 Uhr und 14:30 Uhr abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen den Seat und verursachte so einen Schaden im schätzungsweise mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Südbrookmerland - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Die Polizei hat am Dienstag gegen 7:50 Uhr den Fahrer eines VW Passat auf der Emder Straße in Georgsheil zur allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige Fahrer aus Südbrookmerland offenbar Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

