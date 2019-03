Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallverursacher gesucht

Wittmund - Unfallverursacher gesucht

Ein blauer Ford Fiesta ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wittmund beschädigt worden. Der Wagen war am Fahrbahnrand in der Osterstraße abgestellt, als gegen 12:20 Uhr ein Unbekannter mit seinem Auto gegen den geparkten Ford fuhr. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen goldfarbenen BMW, neueren Modells. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

