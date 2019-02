Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - E-Bike gestohlen; Marienhafe - Moped-Fahrerin leicht verletzt und ohne Fahrerlaubnis

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Bike gestohlen

Unbekannte haben in Norden ein E-Bike gestohlen. Das E-Bike war verschlossen an einer Bushaltestelle in der Straße Burggraben abgestellt. Die Täter entwendeten das E-Bike am Dienstag in der Zeit von 6:25 Uhr bis 17 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Moped-Fahrerin leicht verletzt und ohne Fahrerlaubnis

Eine Moped-Fahrerin ist am Mittwoch gegen 12:30 Uhr auf der Burgstraße in Marienhafe mit einem Auto zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Der 68-jährige Fahrer eines Daimler Chryslers übersah die auf der Straße fahrende Moped-Fahrerin beim Verlassen eines Parkplatzes und stieß mit ihr zusammen. Die Polizeibeamten vor Ort stellten fest, dass die 40-jährige Frau aus Marienhafe nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell