POL-AUR: Südbrookmerland - Leergut gestohlen; Aurich - Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Leergut gestohlen

Unbekannte haben in Südbrookmerland Leergut aus dem Leergutlager eines Supermarktes gestohlen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 21:30 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, Zutritt zum Lager im Koppelweg und entwendeten eine Vielzahl von Getränkekisten. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04942 1337 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Mittwoch ein Autofahrer verletzt worden. Eine 18-jährige Frau aus Südbrookmerland fuhr gegen 15:54 Uhr mit ihrem VW Fox auf der Emder Straße. Dort fuhr sie auf den 3er BMW eines 50-jährigen Mannes aus Marienhafe auf, der an einer Ampel hielt. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

