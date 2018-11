POL-AUR: Wittmund - Mann bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mann bei Unfall leicht verletzt

Ein 36-jähriger Friedeburger ist am Montag bei einem Unfall in Wittmund leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 14:46 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Straße Rispelerhelmt in Richtung Wiesedermeer. Dabei geriet er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden LKW eines 31-jährigen Niederländers. Der Friedeburger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

