POL-AUR: Pressemitteilung der Polizei Aurich /Witrtmund zum Dachstuhlbrand in Aurich am Samstag, 05.05.2018

Aurich/Wittmund (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde der Leitstelle ein Dachstuhlbrand in der Bürgermeister-Schwiening-Straße in Aurich gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachgiebel des Einfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zu einem Personenschaden kam es nicht, da sich alle drei Hausbewohner rechtzeitig ins Freie retten konnten. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Vermutlich entstand der Brand aufgrund eines technischen Defektes. Die eindeutige Ermittlung der Brandursache dauert jedoch an.

