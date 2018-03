POL-AUR: Ergänzung: Aurich - Auto beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

In Aurich wurde am Mittwoch ein blauer Opel Meriva in der Jahnstraße beschädigt. Unbekannte zerkratzen den Außenspielgel. Ersten Ermittlungen zufolge geschah der Schaden, als ein anderes Fahrzeug an dem Wagen vorbeifuhr. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell