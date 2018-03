POL-AUR: Marienhafe - Vorderrad gestohlen; Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss; Norden - Heizlüfter löst Verpuffung aus

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Vorderrad gestohlen

In Marienhafe haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 21:45 Uhr, und Donnerstag, 11:15 Uhr, ein Vorderrad eines roten Audi gestohlen. Geparkt war er in der Straße Tjücher Campen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat in Norden, Norddeicher Straße, am Mittwoch gegen 15:30 Uhr den Fahrer eines VW Golf kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest fiel positiv aus. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges Geschehen

Norden - Heizlüfter löst Verpuffung aus

Ein eingeschalteter Heizlüfter in einer Garage ist Ursache für eine Verpuffung, die sich am Mittwoch gegen 9:30 Uhr in Norden, Weidenweg, ereignet hat. Dabei wurde das Garagentor aus seiner Halterung gerissen, ein Mülleimer und ein Kunststoffeimer gerieten in Brand. Diese wurden von der Feuerwehr Norden gelöscht. Die Bewohner im angrenzenden Haus wurden nicht verletzt.

