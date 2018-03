POL-AUR: Aurich/Riepe - Diebstahl von Diesel; Wiesmoor - Einbruch in Bäckerei; Aurich - Auto beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Riepe - Diebstahl von Diesel

In Aurich haben Unbekannte zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, Diesel aus einem Kraftstofftank gestohlen. Dazu öffneten die Täter den Tank eines Treckers gewaltsam, der in der Spekendorfer Straße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Wert. Zusätzlich wurde ein an der Zugmaschine befestigter hydraulischer Oberlenker entwendet. Auch in Riepe haben Unbekannte Diesel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 16:45 Uhr, und Mittwoch, 7:30 Uhr. Er stammt aus einem Bagger, der auf einer Baustelle, Hammrichweg, abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Einbruch in Bäckerei

In Wiesmoor sind Unbekannte zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 5:25 Uhr, in eine Bäckerei, Hauptstraße, eingebrochen. Die Täter öffneten dazu gewaltsam eine Tür und durchsuchten dann die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden liegt schätzungsweise im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

In Aurich wurde am ein blauer Opel Meriva beschädigt. Unbekannte zerkratzen den Außenspielgel. Ersten Ermittlungen zufolge geschah der Schaden, als ein anderes Fahrzeug an dem Wagen vorbeifuhr. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

