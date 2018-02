POL-AUR: Friedeburg - 40-Tonner kollidiert mit Golf

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Friedeburg - 40-Tonner kollidiert mit Golf

In Friedeburg hat sich am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Unfall auf der Hauptstraße ereignet. Dabei fuhr der Fahrer eines LKW aus Sandhorst in Richtung Friedeburg. In einer Kurve geriet der 60-Jährige aus den Niederlanden auf die Gegenfahrbahn. Ursache ist ersten Ermittlungen zufolge ein medizinischer Notfall. Der 40-Tonner kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf, in dem sich zwei 64 Jahre alte Frauen aus Leerhafe und Wittmund befanden. Sie wurden leicht verletzt. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen in den Wasser führenden Graben geschleudert. Die Sperrung der Hauptstraße dauert an.

