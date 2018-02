POL-AUR: Krummhörn - Versucher Einbruch in Bauwagen; Norden - Fünfjährige leicht verletzt; Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss; Großheide - Schnittgut verbrannt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Versucher Einbruch in Bauwagen

In der Krummhörn haben Unbekannte versucht, in einen Bauwagen einzubrechen. Dazu wollten die Täter zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, eine Scheibe einschlagen und das Schloss gewaltsam öffnen. Gelungen ist es ihnen nicht. Der Bauwagen war in der Straße Hoher Grodenweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04923 364.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fünfjährige leicht verletzt

In Norden hat sich am Dienstag gegen 16:45 Uhr im Burggraben ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei übersah ein 54 Jahre alter Mann im Opel Zafira beim Einfahren in den Kreisverkehr eine fünfjährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss

In Norden hat die Polizei am Dienstag gegen 15:15 Uhr den Fahrer eines Skoda kontrolliert. Er war in der Gewerbestraße unterwegs. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige aus Norden unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Großheide - Schnittgut verbrannt

In Großheide, Süderkampen, haben Unbekannte am Dienstag gegen 13:31 Uhr Schnittgut an einem abgelegenen Tümpel verbrannt. Starke Rauchentwicklung veranlasste einen Zeugen, die Feuerwehr zu alarmieren. Die Ortsfeuerwehr Arle löscht das Feuer. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

