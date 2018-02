POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl aus Garage; Aurich - Autolack zerkratzt; Aurich - Heckscheibe beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl aus Garage

In Südbrookmerland sind Unbekannte zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in eine Garage in der Alt-Münkeboer Straße eingebrochen. Daraus wurden diverse Gegenstände entwendet, darunter Fahrräder, Kettensägen, Staubsauger und ein Außenborder. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Autolack zerkratzt

In Aurich haben Unbekannte zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 14:20 Uhr einen blauen Opel Agila beschädigt. Er war in der Kiebitzstraße abgestellt. Die Täter zerkratzen den Lack. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Heckscheibe beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 17 Uhr und 18:13 Uhr einen grauen Renault Clio beschädigt. Er war in der Lambertistraße in Aurich geparkt. Die Täter beschädigten die Heckscheibe. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell