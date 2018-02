POL-AUR: Aurich - Mann bedroht, um Auto zu stehlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann bedroht, um Auto zu stehlen

In Aurich wurde am Dienstag gegen 14 Uhr ein 37 Jahre alter Mann bedroht. Der Autofahrer befand sich in seinem Wagen und wollte aus einer Parklücke eines Parkplatzes im Lüchtenburger Weg fahren. Der Täter forderte den Auricher auf, den Wagen zu verlassen. Dann stieg der Täter selbst ein und wollte mit dem Auto davon fahren. Das gelang ihm auch deshalb nicht, weil ein Zeuge mit einem dunklen Bulli den Weg versperrte. Die Polizei umstellte das Fahrzeug. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Aurich. Die Polizei bittet den Bullifahrer sowie weitere Zeugen sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

