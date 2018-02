POL-AUR: Wittmund - Auto beschädigt; Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis; Wittmund - Fahrt unter Drogeneinfluss

Landkreis Wittmund (ots) - Wittmund - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Wittmund einen schwarzen Golf beschädigt. Er war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, Esenser Straße, abgestellt. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 20 Uhr und 21:20 Uhr. Dabei wurde ein Außenspiegel abgebrochen. Hinweise auf das Geschehen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In Wittmund wurde am Dienstag, 27. Februar, gegen 08:30 Uhr, ein 30jähriger Mann kontrolliert. Er war mit seinem VW Caddy auf der Friedenstraße unterwegs. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Fahrt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat in Wittmund am Montag gegen 8:50 Uhr den Fahrer eines VW Polo in der Esenser Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige aus Wittmund unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Autoschlüssel sichergestellt.

