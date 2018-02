POL-AUR: Norderney - Diebstahl von Arbeitsmaterial; Norden - Autofahrt unter Drogeneinfluss;

Altkreis Norden (ots) - Norderney - Diebstahl von Arbeitsmaterial

Unbekannte haben auf der Insel Norderney aus einer Garage diverses Arbeitsmaterial gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 2. Januar, 11 Uhr, und Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr. In der Garage in der Lippestraße wurde ein Blechschrank aufgebrochen. Entwendet haben die Täter unter anderem eine Bohrmaschine. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Norden - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat in Norden am Montag gegen 14:50 Uhr den Fahrer eines VW Golf in der Straße "Am Alten Siel" kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige aus Norden unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

