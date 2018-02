POL-AUR: Südbrookmerland - Tankdeckel aufgebrochen; Aurich - Fensterscheibe beschädigt; Wiesmoor - Zwei Brände

Altkreis Aurich (ots) - Südbrookmerland - Tankdeckel aufgebrochen

In Südbrookmerland suchten Unbekannte ein Firmengelände in der Gewerbestraße auf. Sie öffneten dort gewaltsam mehrere Tankdeckel und stahlen Diesel. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Ereignet hat sich die Tat zwischen Freitag, 16:15 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Fensterscheibe beschädigt

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, das Fenster zu den Räumlichkeiten eines Vereins, Norderstraße, in Aurich beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Zwei Brände

In Wiesmoor hat es am Samstag an zwei Örtlichkeiten gebrannt. In der Schulstraße wurden gegen 16:29 Uhr ein Feuer in zwei Müllcontainern entdeckt. Sie brannten aus. Auch das angrenzende Buschwerk wurde beschädigt. Die Feuerwehr Wiesmoor löschte die Flammen mit etwa 22 Einsatzkräften. Gegen 18:19 Uhr wurde dann ein Feuer in einer mobilen Toilettenkabine in der Marktstraße gemeldet. Diese konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

