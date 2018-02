POL-AUR: Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

In Aurich wurde am Montag zwischen 7:15 Uhr und 14:30 Uhr ein schwarzer Peugeot beschädigt. Er war auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung in der Oldersumer Straße, nahe der Einmündung "Grüner Weg", abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Wagen beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Farbe des unbekannten Fahrzeugs könnte grau oder silbern sein. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

