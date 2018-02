POL-AUR: Kirchdorf - Fußgänger leicht verletzt; Wiesmoor - Geschädigter Autobeistzer gesucht

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Kirchdorf - Fußgänger leicht verletzt

In Kirchdorf wurde am Sonntag gegen 16:15 Uhr ein 69 Jahre alter Mann leicht verletzt. Der Auricher war zu Fuß auf der linken Seite der Straße Schwarzes Fehn in Richtung Kirchdorfer Straße unterwegs. Laut Zeugen soll er von dem 51 Jahre alten Fahrer eines Mazda mit dem Außenspiegel gestreift worden sein. Dabei soll sich der Mann leichte Verletzungen zugezogen haben. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden.

Wiesmoor - Geschädigter Autobeistzer gesucht

In Wiesmoor hat sich am Freitag gegen 12:10 Uhr auf der Hauptstraße ein Unfall ereignet. Dabei fuhr ein LKW in Richtung Friedeburg. Aufgrund des dichten Verkehrs geriet er an einer Engstelle auf Höhe eines Kaufhauses zu weit nach rechts und stieß gegen den Außenspiegel eines dort geparkten dunklen Autos. Dessen Spiegel riss ab. Der 58 Jahre alte Mann aus Wiesmoor bemerkte den Zusammenstoß jedoch nicht sofort, sondern wurde von einem Zeugen darauf hingewiesen. Daraufhin meldet er sich bei der Polizei. Das beschädigte Auto konnte weder von dem Fahrer noch von der Polizei bislang aufgefunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise und den Halter sich zu melden unter Telefon 04944 9169110.

