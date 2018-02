POL-AUR: Aurich - Restaurantrechnungen nicht bezahlt; Kirchdorf - Unbekannte beschädigten Auto; Sandhorst - Kabel von Baustelle gestohlen; Südbrookmerland - Hausmüll im Altkleidercontainer

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Restaurantrechnungen nicht bezahlt

In Aurich hat ein Mann am Samstag in einem Restaurant in der Oldersumer Straße ein Gericht und Getränke bestellt. Nachdem er die Mahlzeit verzehrt hatte, wollte er gegen 22:48 Uhr eine günstige Gelegenheit nutzen, um die Lokalität zu verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hinderte ihn daran und griff nach seiner Jacke, die der Mann abstreifte und floh. Bei dem Mann handelt es sich mutmaßlich um einen 23-Jährigen aus Aurich. Dieser fiel auch am Folgetag in einem anderen Restaurant in der Leerer Landstraße auf. Auch in der Gaststätte bestellte er sich eine Mahlzeit und wollte sie im Anschluss nicht bezahlen. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

Kirchdorf - Unbekannte beschädigten Auto

Unbekannte haben in Kirchdorf einen schwarzen Kia Picanto beschädigt. Sie zerkratzten den Lack. Der Wagen war in der Kirchdorfer Straße abgestellt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Sandhorst - Kabel von Baustelle gestohlen

In Sandhorst haben Unbekannte zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 8 Uhr, Kabel gestohlen. Diese befanden sich auf dem Gelände einer im Bau befindlichen Tankstelle in der Dornumer Straße. Vorgesehen waren sie dafür, Straßenlaternen anzuschließen. Die Unbekannten trennten die Kabelenden ab und stahlen sie. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Südbrookmerland - Hausmüll im Altkleidercontainer

In Südbrookmerland wurde am Freitag gegen 12 Uhr ein Altkleidercontainer aus dem Koppelweg geleert. Dabei stellten die Verantwortlichen fest, dass darin Hausmüll entsorgt wurde. Die Polizei konnte den mutmaßliche Verursacher ermitteln. Dabei handelt es sich um eine 23 Jahre alte Frau aus Südbrookmerland. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

