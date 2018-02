POL-AUR: Presse vom 23.02.18 - 25.02.18

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung

Am Freitag, gegen 22:15 Uhr, kam es in Aurich in der Norder Straße zu einer Körperverletzung. Nach einem Streitgespräch versetzte der 19-jährige Täter seinem 15 Jahre alten weiblichem Opfer einen Kopfstoß. Die Jugendliche wurde leicht verletzt.

Körperverletzung

Ebenfalls am Freitag, gegen 23:30 Uhr, kam es in Aurich Oldersumer Straße zu Streitigkeiten zwischen einem 27-jährigem Auricher und einer 25-jährigen Frau. Die Frau wurde von dem Mann mit Gewalt daran gehindert die Wohnung zu verlassen. Auch hier wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach einem Hinweis auf eine Sachbeschädigung sollten die Personalien eines 27-jährigen Mannes durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Der Mann weigerte sich seine Personalien anzugeben und beleidigte die Beamten. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, versuchte er auf die Beamten einzuschlagen. Der alkoholisierte Mann wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Körperverletzung, Häusliche Gewalt

Am Samstag, gegen 23:05 Uhr, kommt es bei einer Familie in Aurich, Wollgrasweg, zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten schlägt der 46-jährige betrunkene Vater seinen 23-jährigen Sohn bewusstlos. Der Sohn wird in das Krankenhaus eingeliefert und der Vater in das Polizeigewahrsam.

Ladendiebstahl

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, versuchten zwei Männer (39 und 51 Jahre) aus einem Lebensmittelmarkt in Aurich, Raiffeisenstraße, Waren im Wert von über 200 Euro zu entwenden. Sie konnten durch Angestellte des Marktes gestellt werden. Sie wurden der Polizei übergeben.

Hausfriedensbruch, Beleidigung

Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, erhält ein 27-jähriger betrunkener Mann vom Sicherheitspersonal einer Discothek in Aurich-Middels ein Hausverbot. Er soll die Discothek verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkommt, wird die Polizei gerufen. Da er auch den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nachkommt und sie zusätzlich noch beleidigt, wird er zur Durchsetzung des Platzverweises in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung sind die Folgen.

Verkehrsgeschehen

Am Samstag, gegen 08:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in Südbrookmerland, Deichhauser Straße, kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er mit 0,86 Promille den Pkw gefahren hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrikeitenanzeige ist die Folge.

Polizeikommissariat Norden

Kriminalitätsgeschehen

gestohlenes Fahrrad festgestellt

Am Freitag in den späten Abendstunden wurde ein Fahrradfahrer im Norder Stadtzentrum angehalten, weil das Licht des Rades nicht einwandfrei funktionierte. Bei der folgenden Kontrolle wurde dann festgestellt, dass das Fahrrad im Jahre 2014 als gestohlen gemeldet wurde. Der 18-jährige Mann aus dem Bereich Norden, welcher mit dem Rad unterwegs war, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt.

PKW wurde beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem Opel Corsa ein Kennzeichenschild sowie der Heckscheibenwischer abgerissen und das Fahrzeug dadurch beschädigt. Zur Tatzeit war das Fahrzeug in der Schulstraße in Norden abgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Aus der Discothek geflogen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde ein 20-jähriger Mann aus Aurich vom Sicherheitsdienst aus den Räumlichkeiten einer Discothek in Norden verwiesen. Vermutlich aus Ärger darüber zerschlug der Mann im Außenbereich der Discothek das Glas eines Schaukastens. Dabei verletzte sich die Person selbst an der Hand. Gegen den jungen Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auseinandersetzung in Discothek

Am frühen Sonntagmorgen gerieten mindestens vier Männer aus Emden und der Gemeinde Krummhörn in einer Discothek in der Handelsstraße in Pewsum aneinander. Es entstanden leichte Verletzungen bei zwei Personen. Da die meisten Beteiligten deutlich alkoholisiert waren, gestaltete sich die Klärung der Angelegenheit vor Ort schwierig. Die genauen Tatumstände müssen sich im Laufe der Ermittlungen ergeben. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeibeamte in Hage auf der Hauptstraße einen PKW. Dabei wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den Mann aus der Gemeinde Hage wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am Sonntag in den ganz frühen Morgenstunden wurde ein PKW in der Norder Bahnhofstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 51-jährige PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Aurich eingeleitet.

Polizeikommissariat Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung / Neuschoo Am Freitagnachmittag kam es zwischen mehreren Personen in Neuschoo zu Streitigkeiten. Im Verlauf stößt ein 64-jähriger Mann eine 21-jährige Frau zu Boden und zieht an ihren Haaren, so dass sie leicht verletzt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person / Wittmund Am Freitagmittag erleidet ein 56-jähriger Mann während der Fahrt mit seinem Mercedes auf einem Parkplatz in Wittmund einen Krampfanfall und fährt gegen einen geparkten Peugeot. Dieser schiebt zwei weitere geparkte Fahrzeuge ineinander. Außer dem Krampfanfall erlitt der Fahrer keine weiteren Verletzungen. Er kam zur Erstversorgung in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht / Friedeburg In der Zeit von Freitag 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr kam es in Friedeburg im Endelweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich rückwärts auf eine Grundstückseinfahrt und stieß gegen eine dortige Mauer. Diese Mauer, die als Abgrenzung dient, wurde dadurch beschädigt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Wittmund unter 04462/9110.

Fahren unter Alkoholeinfluss / Wittmund Am Samstagvormittag kontrollierte die Polizei in Wittmund einen 63-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

