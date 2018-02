POL-AUR: Esens - Diebstahl von Kosmetika; Friedeburg - Vier Verletzte bei Auffahrunfall; Wiesedermeer - Fahrt unter Alkoholeinfluss; Wittmund - Brand in Einfamilienhaus

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Diebstahl von Kosmetika

In einer Drogerie in Esens wurde am Donnerstag gegen 17:20 Uhr die elektronische Diebstahlsicherung ausgelöst. Eine 61 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Wittmund hatte verschiedene Kosmetikartikel in ihre Einkaufstasche gesteckt und die Kasse passiert, ohne zu bezahlen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

In Friedeburg hat sich am Freitag gegen 8:27 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße ereignet. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Dabei wartete verkehrsbedingt ein 39jähriger Mann aus Bockhorn mit einer Sattelzugmaschine auf der B 436, um anschließend in die Straße "Am Tief" abzubiegen. Hinter ihm bremsten die Fahrer eines Ford und eines VW Crafter ab und kamen zum Stehen. Ein 57jährige Friedeburger, der einen Bus fuhr, übersah die Haltenden und fuhr auf. Beide Männer sowie die die Fahrerin Ford (48) aus Friedeburg und der Mann (55) aus Papenburg im VW Crafter wurden leicht verletzt.

Wiesedermeer - Fahrt unter Alkoholeinfluss

In Wiesedermeer hat die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht den Fahrer eines VW Variant auf der Radarstraße, kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Fest, dass der 40 Jahre alter Auricher unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Sonstiges Geschehen

Wittmund - Brand in Einfamilienhaus

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 20:41 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hafenstraße in Wittmund ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer griff von einem angebauten Schuppen auf die Dachkonstruktion des Flachdachbungalows über. Verletzt wurde niemand. Eine Anwohnerin hatte den Brand bemerkt und sowohl die Bewohnerin informiert, als auch die Rettungskräfte alarmiert. Im Einsatz war neben der Polizei die Feuerwehr Wittmund mit rund 30 Kräften. Es entstand schätzungsweise Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

