POL-AUR: Norden - Auto ohne Versicherungsschutz; Krummhörn - Auto beschädigt; Norden - Ladung nicht ausreichend gesichert

Norden - Auto ohne Versicherungsschutz

In Norden hat die Polizei am Donnerstag gegen 14:30 Uhr den Fahrer eines Golf kontrolliert. Der 30 Jahre alte Mann aus der Samtgemeinde Hage war in der Straße "Große Hinterlohne" unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass für den Wagen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Kennzeichen wurden entstempelt und sichergestellt.

Krummhörn - Auto beschädigt

In der Krummhörn wurde zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 12 Uhr, ein grauer Golf beschädigt. Unbekannte verursachten Schrammen im Lack. Er war in der Inselstraße auf dem Parkplatz gegenüber des Seniorenwohnheims abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04923 364.

Norden - Ladung nicht ausreichend gesichert

In Norden, Bundesstraße, hat die Polizei am Montag gegen 18:30 Uhr einen 47 Jahre alten Mann aus Norden kontrolliert. Er war mit einem VW Transporter und Anhänger unterwegs. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Ladung nicht ausreichend gesichert war. Zudem war die Beleuchtung des Anhängers nicht betriebsbereit.

