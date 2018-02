POL-AUR: Aurich - Flucht vor Verkehrskontrolle; Wiesmoor - Unfall beim Ausweichen; Aurich - Jugendliche Radfahrerin angefahren;

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Flucht vor Verkehrskontrolle

In Aurich hat die Polizei am Donnerstag gegen 3 Uhr den Fahrer eines Polo an der Pferdemarktkreuzung aufgefordert, zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu halten. Der Fahrer versuchte zu flüchten, und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung von Verkehrszeichen davon. In der Straße "Am Bahndamm" schließlich parkte er sein Auto und versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten. Er wurde aber von den Polizeibeamten eingeholt. Die Beamten stellten fest, dass der 22 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Aurich nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Wiesmoor - Unfall beim Ausweichen

In Wiesmoor, Hauptwieke, hat sich am Donnerstag gegen 16:50 Uhr ein Unfall ereignet, für den die Polizei Zeugen sucht. Dabei missachtete ein Unbekannter die Vorfahrt eines 22 Jahre alten Mannes aus Aurich, der in einem VW Transporter unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Auricher leicht nach rechts aus und stieß dabei gegen ein Brückengeländer. Am Brückengeländer entstand kein Schaden. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er soll ein schwarzes Auto gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Jugendliche Radfahrerin angefahren

In Aurich hat am Freitag gegen 9:45 Uhr in der Wiesenser Straße ein Unfall ereigent. Dabei wollte eine 14-Jährige im Einmündungsbereich zur Egelser Straße/Brockzeteler Straße (L34) mit ihrem Fahrrad auf den weiterführenden Radweg an der Egelser Straße in Richtung Fockenbollwerkstraße fahren. Bei der Überquerung der Wiesenser Straße wurde die Auricherin von einem Auto, das von der Egelser Straße in die Wiesenser Straße fuhr, am Hinterrad touchiert. Indem sie vom Rad sprang, konnte die 14-Jährige einen Sturz verhindern. Die Jugendliche blieb unverletzt. Der Verursacher verringerte kurz die Geschwindigkeit, entfernte sich dann aber unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich um einen roten Daimler gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

