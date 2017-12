Aurich/Wittmund (ots) - Pressemitteilung der PI Aurich - Wittmund vom 22.12.17 bis 26.12.2017

PI Aurich/ Wittmund

Kriminalitätsgeschehen:

Weihnachtsmarkt Aurich / Stadtgebiet Auricher Aus einem Obst- und Gemüsestand auf dem Auricher-Weihnachtsmarkt wurden in der Nacht zum 26.12.17 Obst und Gemüse entwendet. Hierzu wurde auch ein Schloß zerstört. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter der Tel.-Nr.: 04941 606215

Gefährliche Körperverletzung / OT Middels Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Discothek in Middels zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei 25 und 27 Jahre alte Männer aus Wittmund schlugen gemeinschaftlich auf das 23-jähhrige Opfer aus WIttmund ein. Das Opfer erlitt durch die Schläge eine Platzwunde über dem linken Auge sowie eine starke Prellung an der Stirn und wurde der UEK Aurich zugeführt.

Einbruch in Supermarkt / Stadtgebiet Aurich In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Supermarkt in Haxtum ein. Die Täter entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti / Stadtgebiet Aurich In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten unbekannte Täter mit Sprühfarbe den Eingangsbereich und die Außenfassade von zwei Geschäftshäusern in der Auricher Innenstadt. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen:

Mittegroßefehn / Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Am 25.12.17 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 33 jährige mit ihrem PKW der Marke VW Golf die Auricher Landstr. aus Rtg. Aurich kommend. In ihrem PKW befinden sich noch drei Kinder im Alter von 2, 3 und 6 Jahren.In Höhe der Kreuzung Schrahörnstr. überquert sie diese vermutlich bei Rotlicht. Ein aus Ostgroßefehn kommender 39 jähriger PKW-Fahrer überquert die Kreuzung in Rtg. Schrahörnstraße. Im Kreuzungsbereich kommt es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wird die PKW-Fahrerin schwer, die drei Kinder werden leicht verletzt. Ebenso wird der Fahrer des anderen PKW leicht verletzt, seine Beifahrerin bleibt unverletzt. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter der Tel.-Nr.: 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Stadtgebiet Aurich Marktplatz / Verkehrsunfallflucht In der Samstagnacht zum 24.12.17 wurde ein Weihnachtsmarktstand beschädigt.Nach Spurenlage könnte hier ein PKW den Schaden verursacht haben. Der Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Tel.-Nr.: 04941 606215

Stadtgebiet von Aurich / Verkehrsunfallflucht In der Zeit von 19:00 Uhr am 23.12.17 bis 15:00 Uhr am 25.12.17 wurde ein in der Kiebitzstr. abgestellter grauer VW Polo durch ein anderes Fahrzeug vorne links beschädigt. Am VW Polo konnten weiße Farbanhaftungen festgestellt werden. Auch hier bittet die Polizei in Aurich um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 04941 606215

Südbrookmerland / Verkehrsunfall ohne Verletzte Am frühen Freitagabend befuhr ein 18-jähriger aus Südbrookmerland mit seinem PKW die Ostvictorburer Straße und geriet mit dem Reifen auf die Berme. Der PKW-Führer verlor die Kontrolle und fuhr gegen ein Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall gegen die daneben befindliche Hauswand geschleudert. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen und dem Haus entstand Sachschaden.

Stadtgebiet Aurich / Verkehrsunfallflucht Am Freitagabend befuhr ein 88-Jahre alter PKW-Führer aus Aurich den Breiten Weg in Richtung Emder Straße. Ein entgegenkommender PKW befuhr teilweise die Gegenfahrspur und der PKW-Führer musste ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 entgegen.

Südbrookmerland/ Unfall unter Alkoholeinfluß Am frühen Samstagabend befuhr ein 65-jähriger Mann aus Südbrookmerland den Meisenwinkel in Südbrookmerland mit seinem Fahrrad. Es kam zum seitlichen Zusammenstoss mit dem Pkw eines 39-jährigen aus Südbrookmerland, der den Meisenwinkel in Richtung Kirchenweg befuhr. Der Fahrradfahrer war alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die eingesetzten Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Sonstiges:

- ohne -

Polizeikommissariat Wittmund

Straftaten:

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung

Am Freitagabend kam es in einer Wohngruppe für Jugendliche in Friedeburg zu einem polizeilichen Einsatz, da sich ein 18jähriger alkoholisierter Bewohner dort aggressiv gegenüber anderen Mitbewohnern verhalte. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Verursacher äußerst aggressiv. Gegen die polizeilichen Maßnahmen sträubte er sich gänzlich und versuchte zunächst zu flüchten. Als dieses durch die Beamten verhindert werden konnte, versuchte er an die Dienstwaffe eines Kollegen zu gelangen. Letztendlich wurde die Person zur Dienststelle verbracht. Hier beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten aufs übelste. Er wehrte sich letztendlich mit aller Kraft gegen alle Maßnahmen und konnte nicht beruhigt werden, so dass letztendlich der Verursacher einem Arzt vorgestellt wurde, welcher ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus einwies.

Diebstahl einer Geldbörse

Einer 85jährigen Dame wurde am Samstagmittag in einem Drogeriegeschäft in Wittmund, Brückstraße, ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche hatte sie in ihrem mitgeführten Rollator abgelegt. Hier werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Im Zeitraum von 03.15 h bis 19.50 h wurde am Montag die Drehtür einer Kneipe in Wittmund in der Fußgängerzone durch gewaltsames Drücken beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Missbrauch von Notrufen und versuchter Einbruchdiebstahl

Am Dienstag, um 02.17 h, teilte ein amtsbekannter 53 Jahre alter Mann aus Buttforde über Notruf eine Ruhestörung mit. Durch einen Rückruf wurde festgestellt, dass der Mann falsche Personalien bei seinem vorherigen Anruf genannt hatte. Auch auf diesen Vorhalt blieb der Mann bei seinen Angaben. Sein Pech, dass er sich beim Rückruf anfangs mit seinem richtigen Namen meldete. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dieser Mann steht zudem im Verdacht am Samstagabend einen versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in der alten Schule in Wille begangen zu haben.

Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung

Auf einer Feier in Eversmeer kam es am Montagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung, als ein 20 Jahre alter Mann aus Dunum einem ebenfalls 20 Jahre alten Mann aus Ochtersum mit dem Fuß ins Gesicht trat. Das Opfer musste ambulant im Krankenhaus in Wittmund behandelt werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde bekannt, dass der Täter dem Opfer bereits am Heiligabend mit dem Tode während eines Telefonates gedroht hatte. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Täter eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen

PKW gegen Baum

Am Freitagabend kam 35jähriger Ochtersumer mit seinem Pkw auf dem Kummerweg in Neuschoo nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, den die Kollegen auf 8000,-EUR schätzen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Heiligabend, gegen 15.10 h, kam es in Westerholt auf der Auricher Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als ein 41 Jahre alter Mann aus Norden mit seinem Transporter aus Rtg. Aurich kommend nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei übersah er den entgegenkommenden 18 Jahre alten Motorradfahrer, ebenfalls aus Norden stammend. Der Motorradfahrer bremste, stürzte infolgedessen und rutschte gegen den Transporter. Durch den Zusammenstoß wurde der 18 Jahre alte Mann so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Polizeikommissariat Norden

Kriminalitätsgeschehen

Mann von Hund angefallen Am Freitagvormittag befuhr ein 79-jähriger Radfahrer aus Leybuchtpolder die Karl-Wenholt-Straße in Richtung Greetsiel. In Höhe eines Einfamilienwohnhauses wurde er plötzlich von einem Hund angefallen und zu Boden gerissen. Geschockte Zeugen und Anwohner kümmerten sich vorbildlich um den schwer verletzten und stark blutenden Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Hund wurde von dem Hundehalter zum Zeitpunkt des Geschehens an der Leine geführt. Die herbeigerufene Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Einbruch in Nörder Schöfelbahn In der Nacht von Freitag auf Samstag schnitten bislang unbekannte Täter ein großes Loch in die Plane an der nördlichen Seite der Norder Schöfelbahn, drangen in die Eisbahn ein und entwendeten 4 Kisten Winterpunsch. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Auto durchwühlt In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten bislang unbekannte Täter einen grauen Audi A5 Sportback, der auf einem Privatgrundstück in der Linteler Straße parkte und durchwühlten den Innenraum. Dabei verstreuten sie auch Zigarettenasche im Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Mann schießt mit Schreckschusswaffe Am Samstagnachmittag teilen Bewohner der Ortschaft Visquard der Polizei mit, dass dort ein Mann im Ortskern zu Fuß unterwegs ist, der mit einem Schreckschussrevolver Sylvestermunition abfeuert. Beamte der Norder Polizei stellten bei dem Mann tatsächlich eine Schreckschusswaffe mit entsprechender Munition fest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vandalismus Bislang unbekannte Täter verbogen in der Nacht zum Heiligen Abend in Lütetsburg das Stahlrohr eines Straßenschildes bis zum Fußboden. Wegen des erheblichen Kraftaufwandes waren vermutlich mehrere Täter am Werk. Ein weiteres Verkehrsschild in der Nähe wurde aus dem Erdreich gezogen und daneben abgelegt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Unfall unter Alkoholeinfluß Am frühen Morgen des Heiligen Abend befuhr ein 23-jähriger Mann aus Upgant-Schott mit seinem Renault die Wurzeldeicher Straße in Richtung Schoonorth. Der erheblich unter Alkoholeinfluß stehende junge Mann verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schließlich kopfüber in dem dortigen Graben liegen. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten der Norder Polizei stellten seinen Führerschein sicher, ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

sonstige Ereignisse

Schrecksekunde auf Wochenmarkt Am Samstagmorgen war gerade eine 44-jährige Marktbeschickerin aus Großefehn mit Aufbauarbeiten an ihrem Verkaufsstand auf dem Norder Wochenmarkt beschäftigt, als sich plötzlich ein Ast aus dem alten Baumbestand des Marktplatzes löste und hinab fiel. Der Stamm des Astes bohrte sich durch die geöffnete Heckklappe ihres PKW und blieb darin stehen. Glücklicherweise stand die sichtlich geschockte Frau zum Zeitpunkt des Unglücks nicht unter der Heckklappe und blieb somit unverletzt. Mitarbeiter der Stadt Norden waren vor Ort und beseitigten den Ast sowie die Glasscherben der Heckscheibe.

Ermahnung reicht nicht Am frühen Sonntagmorgen verursacht ein 27-jähriger Mann aus Marienhafe in seiner Wohnung in der Burgstraßen erheblichen Lärm durch laute Musik. Die eingesetzten Beamten der Norder Polizei ermahnen ihn zunächst zur Ruhe, müssen aber wenig später erneut deswegen anrücken. Diesmal stellen die Beamten die Musikanlage sicher. Dessen nicht genug randaliert der Mann weiter und muss schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigt er die Polizisten. Eine Kostenrechnung und ein Strafverfahren sind nun die Folgen.

Loch im Grab Am Vormittag des Heiligen Abend besuchen Familienmitglieder die Grabstätte eines Angehörigen auf dem Arler Friedhof. Erschrocken stellen sie ein klaffendes Loch im Erdreich des Grabes mit. Zunächst vermuten sie den Diebstahl der Urne ihres verstorbenen Angehörigen. Herbeigerufene Polizeibeamte konnte die Anwesenden am Grab jedoch beruhigen. Durch die aktuellen Niederschläge war es zu einer Unterspülung und Versackung der Grabstätte gekommen, wodurch sich das kreisrunde Loch auftat. Die Grabstätte wurde durch die Friendhofverwaltung vorsorglich abgesichert.

Polizeiinspektion Aurich / Wittmund Buß, PHK

