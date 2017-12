POL-AUR: Esens - Spendendosen gestohlen

Landkreis Wittmund (ots) - Esens - Spendendosen gestohlen: Ein 14-jähriger aus Esens wurde dabei erwischt, als er am Donnerstag, 21.12.2017, gegen 16.20 Uhr in Esens eine Spendendose in einer Praxis an der Westerstraße stehlen wollte. Von einer Angestellten wurde der Täter gezielt angesprochen, der dann, wenn auch widerwillig, die Dose zurück gab, jedoch vom Tatort flüchtete. Der Diebstahl wurde der Polizei gemeldet, die aufgrund der Personenbeschreibung schon einen Tatverdacht hatte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Jugendliche auch aufgegriffen werden. Er hatte schon die nächste Spendendose bei sich, die er in der Siebet-Attena-Straße mitgehen ließ. Auch diese wurde wieder ausgehändigt. Bereits mit 13 Jahren war der Jugendliche der Esenser Polizei durch den Diebstahl von Spendendosen negativ aufgefallen. Seit dem ist er seinem Metier wiederholt 'treu' geblieben.

