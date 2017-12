Altkreis Norden (ots) - Norden - Brand einer Restmülltonne: Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Donnerstag, 21.12.2017, gegen 8.30 Uhr in Norden, Ölmühlenweg. Dort hatte es den Brand einer Restmülltonne gegeben. Die Feuerwehr aus Norden, eingesetzt waren 2 Fahrzeuge mit 15 Wehrleuten, löschte den Brand ab. Es ist nicht auszuschließen, dass die Brandursache noch nicht ausreichend abgekühlte Kaminasche war, die der Geschädigte am Tag zuvor entsorgt hatte. Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht.

Norderney - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte Täter hatten vermutlich am Donnerstagabend, 21.12.2017, eine Satellitenschüssel mitsamt der dazugehörigen Metallstande in Norderney auf die Straße gelegt. Zwei Fahrzeugführer, die unmittelbar hintereinander fuhren, hatten diese zu spät gesehen und waren darüber gefahren. Dadurch wurden ein PKW Opel und ein PKW Hyundai beschädigt. Die Unfallzeit war gegen 22.00 Uhr und der Unfallort auf der Straße Am Leuchtturm, ca. 200 m östlich des Golfhotels. Die Schadenshöhe wird auf 4.000,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney, 04932/92980, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell