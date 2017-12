Altkreis Aurich (ots) - Aurich - Geschäftseinbruch: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag, 22.12.2017, in ein Lebensmittelgeschäft in Aurich, Fockenbollwerkstraße, ein. Die Täter hatten eine rückwärtige Tür gewaltsam geöffnet und waren dadurch in die Geschäftsräume eingedrungen. Die Täter begaben sich zum Kassenbereich und entwendeten etwas Wechselgeld aus der Kasse sowie eine Spendendose und 6 Flaschen alkoholischer Getränke. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Gegenseitige Körperverletzungen: Vor einer Gaststätte in Südbrookmerland, Ekelser Straße, kam es am Freitag, 22.12.2017, gegen 03..05 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen 2 Gruppen. Die beiden Parteien, jeweils 3 Leute (zwischen 18 und 28 Jahre alt) gerieten derart in Rage, dass es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten kam. Eine Person musste sogar zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei wurde eingeschaltet und trennte die alkoholisierten Personen. Strafanzeigen wegen Körperverletzungen wurden gefertigt.

Großefehn - Unfallflucht: Auf dem Schotterparkplatz an der Bundesstraße 72 in Ulbargen, Im Unterende Nord, wurde am Donnerstag, 21.12.2017, ein silberfarbener VW Fox beschädigt. Das Fahrzeug stand dort ordnungsgemäß zwischen 06.40 Uhr und 14.10 Uhr geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit gegen den Fox gefahren und hatte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR an der rechten Fahrzeugseite verursacht. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

