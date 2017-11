POL-AUR: Esens - Unbekannte bewarfen Scheibe der Schule; Wittmund - Von der Straße abgekommen; Leerhafe - Unfall im Begegnungsverkehr;

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Unbekannte bewarfen Scheibe der Schule

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 6:10 Uhr, ein Fenster an der Christian-Wilhelm-Schneider Schule, Walpurgisstraße, in Esens schwer beschädigt. Dazu bewarfen sie die Thermopanescheibe mit einem schweren Gegenstand. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Von der Straße abgekommen

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 8:10 Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die L 11 aus Rispel kommend in Richtung Leerhafe. In Höhe der Station 0,500, kam er aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchpflügte den rechten Seitenstreifen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Leerhafe - Unfall im Begegnungsverkehr

In Leerhafe begegneten sich am Donnerstag gegen 16:50 Uhr der Fahrer eines Opel Corsa und der eines unbekannten dunklen Fahrzeugs auf der Tjüchen (L11). Dabei kollidierten die beiden Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

