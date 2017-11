POL-AUR: Aurich - Ladendieb erwischt; Wiesmoor - Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße; Wiesmoor - Auto beschädigt und davongefahren; Wiesmoor - Stromverteilerkasten schwer beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendieb erwischt

In Aurich hat heute, Freitag, gegen 7:35 Uhr ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Südbrookmerland in einem Verbrauchermarkt, Dreekamp, Parfum gestohlen. Er steckte die Ware in seine Jacke und passierte den Kassenbereich. Dies bemerkten aufmerksame Zeugen. Die Polizei wurde hinzugezogen und ein Hausverbot ausgesprochen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße

In Wiesmoor fuhr heute, Freitag, gegen 5:35 Uhr eine 42 Jahre alte Göttingerin mit ihrem Ford Fiesta die Wittmunder Straße in Richtung Oldenburger Straße. Im Kreuzungsbereich zur B436 übersah sie einen von rechts kommenden Transporter. Dieser war vorfahrtsberechtigt, da die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet war. Das Auto prallte auf die Seite des Transporters. Dadurch kam der Transporter nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Ampel und seitlich gegen ein Brückengeländer. Der 45 Jahre alte Fahrer des Transporters aus Aurich wurde schwer-, die Autofahrerin leicht verletzt.

Wiesmoor - Auto beschädigt und davongefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Donnerstag, 9. November, zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr einen grauen VW Golf, der in Wiesmoor auf dem Parkplatz eines Kaufhauses, Hauptstraße, abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Wiesmoor - Stromverteilerkasten schwer beschädigt

In Wiesmoor wurde am Freitag, 10. November, in der Straße "Waldweg" ein Stromverteilerkasten bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Rehweg fort. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Traktor mit einem Anhänger (Dumper). Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

