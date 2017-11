Landkreis Wittmund (ots) - Wittmund - Unbekannter im PKW: Der Besitzer eines PKW bemerkte am Mittwoch, 15.11.2017, gegen 19.20 Uhr eine unbekannte Person an seinem Fahrzeug. Der BMW stand zu der Zeit in Carolinensiel, Am Yachthafen, auf dem Hof eines Hotels. Als der unbekannte Täter, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover (mehr ist nicht bekannt), angesprochen wurde, flüchtet dieser in unbekannte Richtung. Der Geschädigte stellte fest, dass der BMW durchsucht worden war. Offenbar erfolgte die Flucht jedoch ohne Beute. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Esens - Verkehrsunfallflucht: Zwischen Samstagnachmittag, 11.11.2017, bis Dienstagvormittag, 14.11.2017, stand in Esens, Lammertshörn, ein PKW Peugeot auf dem Parkplatz eines Hotels geparkt. In der Zeit war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Peugeot gefahren und hatte an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden verursacht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Die Schadenshöhe wird auf 1.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

