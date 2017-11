Altkreis Norden (ots) - Norden - Einbruch in Bäckerei:

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag, 16.11.2017, in eine Bäckereifiliale in Norden, Neuer Weg, ein. Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Ein vorgefundener Würfeltresor wurde von ihnen aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Hage - Leergutdiebstahl:

Die Norder Polizei erhielt am Mittwochabend, 15.11.2017, einen Hinweis, dass verdächtige Personen mit ihren Fahrrädern von Hage in Richtung Lütetsburg fahren würden. Diese Personen hätten mehrere Kisten Leergut bei sich. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden Radfahrer antreffen und auf Vorhalt gaben sie den Diebstahl von 8 Kisten zu. Bei der durchgeführten Überprüfung der Fahrräder wurde zudem festgestellt, dass ein Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Das Diebesgut und das Fahrrad wurden sichergestellt und gegen die beiden Beschuldigten (35 und 37 Jahre alt) Strafanzeigen gefertigt.

Norden - Nach Unfall geflüchtet:

Ein VW Golf wurde am Mittwoch, 15.11.2017, auf dem ehemaligen Aldi-Parkplatz in der Gewerbestraße beschädigt. Das Fahrzeug stand dort zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr und wurde in der Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf 1.000,- e geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

