Altkreis Aurich (ots) - Südbrookmerland - PKW zerkratzt: Unbekannte Täter zerkratzten in Moordorf einen PKW Skoda. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 14.11.2017, zwischen 05.30 Uhr und 07.00 Uhr. Das Fahrzeug stand zu der Zeit auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Geschäftes an der Ekelser Straße. Die Täter hatten an dem Skoda die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Verkehrsunfall: Auf der Leerer Landstraße in Aurich kam es am Mittwoch, 15.11.2017, gegen 10.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. In Höhe des Lüchtenburger Weg musste ein LKW-Fahrer wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeuges langsamer fahren. Dabei wurde er auf der vierspurigen Fahrbahn von einem Ford Mondeo überholt, der vor dem LKW wieder einscherte um kurz darauf nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Dabei kam es zum Auffahrunfall, wobei der Mercedes-LKW auf den Mondeo auffuhr. Der Schaden wird auf 6.500,- EUR geschätzt. Zudem wurde der 57-jährige PKW-Fahrer leicht verletzt.

Aurich - Unfallfahrer wird gesucht: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 15.11.2017 gegen 11.40 Uhr in Aurich, Jadestraße. Ein unbekannter PKW-Fahrer wollte nach rechts auf den Parkplatz vom Möbelhaus Rudnick abbiegen. Dabei übersah er eine Radfahrerin, die auf dem Radweg fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 35-jährige Radfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es kam zu einem Gespräch der beiden Unfallbeteiligten ohne Personalienaustausch. Der Unfallverursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Südbrookmerland - Leichtkraftrad übersehen: Ein unbekannter PKW-Fahrer hat am Donnerstag, 16.11.2017, gegen 07.05 Uhr den Fahrer eines Leichtkraftrades übersehen. Dieser fuhr auf der Neue Straße in Richtung Auricher Straße. Aus dem Ginsterweg bog ein dunkler VW Passat auf die Neue Straße, woraufhin der Leichtkraftradfahrer stark abbremsen musste und zu Fall kam. Dabei verletzte sich dessen 16-jähriger Fahrer leicht. Der Fahrer des VW mit Auricher Kennzeichen entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

