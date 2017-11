POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus; Wittmund - Geldkassette aufgebrochen; Spiekeroog - Kirchenbank beschädigt; Westerholt - Unter dem Einfluss von Drogen gefahren

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

In Friedeburg sind am Dienstag zwischen 13:45 Uhr und 18:30 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus, Endelweg, eingebrochen. Dazu haben sie eine Tür gewaltsam geöffnet. Sie durchsuchten das Innere und erbeuteten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Geldkassette aufgebrochen

In Wittmund, Borgholter Straße, haben Unbekannte eine Geldkassette aufgebrochen, die sich in einem "Eierhäuschen" befand. Die Tat wurde am Dienstag zwischen 7:30 Uhr und 16:40 Uhr begangen. Erbeutet wurde eine sehr geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Spiekeroog - Kirchenbank beschädigt

Unbekannte haben auf der Insel Spiekeroog die Bank auf dem Kirchenvorplatz, Noorderloog, beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04976 319.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unter dem Einfluss von Drogen gefahren

In Westerholt hat die Polizei am Dienstag gegen 23:15 Uhr einen 23jährigen Audifahrer kontrolliert. Er war auf der Dornumer Straße unterwegs. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

