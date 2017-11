POL-AUR: Norden - Golf beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Golf beschädigt

In Norden wurde heute, Mittwoch, zwischen 08:30 Uhr und 9:30 Uhr, ein weißer VW Golf mit Wolfsburger Kennzeichen beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Aldi Verbrauchermarkt in der Gewerbestraße abgestellt. Der Verursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

