POL-AUR: Moordorf - Abfalltonne gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Abfalltonne gestohlen

In Moordorf haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr eine grüne Bioabfalltonne gestohlen. Diese befand sich an einem Grundstück im Schwanenweg und war zuvor geleert worden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

